رماح.. سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضرّرين من تبعات كورونا

ضمن مبادرة "خيرات الرياض" والمحافظ يثمّن إسهام الأهالي والمتبرعين

قدمت محافظة رماح، ضمن مبادرة "خيرات الرياض"، سبعة آلاف وجبة إفطار للوافدين المتضررين من جائحة كورونا بالمحافظة.

وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء، إسهام الأهالي ورجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسوؤلية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، في دعم المبادرة، عادًّا ذلك صورةً من التكافل الاجتماعي والاهتمام بإعانة الآخرين.

وأكد الشرافاء أن تبني إمارة منطقة الرياض لمبادرة "خيرات الرياض"، يؤكد اهتمام أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بالأسر المحتاجة والوافدين، مثمنًا حرصهما على تعزيز الخدمة المجتمعية.

يذكر أن مبادرة "خيرات الرياض" تتضمّن تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضرّرة والمتعفّفة، والوافدين، للإسهام في تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة كورونا، والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية لمن يحتاج، والتسجيل متاح للمساهمة عبر الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/34NBMjF .