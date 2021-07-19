كورونا.. الأردن تسجل 803 إصابات جديدة و٢٤٢٥ حالة في باكستان

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن اليوم 803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 762028 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 743866 حالة شفاء بعد تسجيل 505 حالات إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9910 حالات.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و30 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 991727 إصابة، منها 48850 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22811 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 920066 حالة.