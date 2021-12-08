فرع وزارة الموارد بالقصيم يشارك في ملتقى التطوع

وتوقيع مذكرة تفاهم لتنمية مهارة المتطوعين

شارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً في مركز التنمية الاجتماعية ببريدة، في "ملتقى التطوع"، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

جاء ذلك برعاية من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد بالقصيم عبد الله بن سلمان الفريدي، لـ"سبق": شهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تعاون بين وحدة التطوع بإمارة القصيم ومركز التنمية الاجتماعية ببريدة، لتطوير وتنمية مهارة المتطوعين بين الطرفين.

كما حضر المعرض المقام بهذه المناسبة، وأشاد بالجهود التي يقدمها فرع الوزارة للتعريف بأهمية منصة العمل التطوعي ومخرجاتها وكيفية الاستفادة من الفرص التطوعية التي يتم طرحها في المنصة، وتشجيع العامة بالتسجيل والوصول لتحقيق رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع في العام 2030.