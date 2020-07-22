أمانة تبوك تستعرض المشاريع المنجزة خلال 5 أشهر ماضية

تسابق الزمن للانتهاء من 37 مشروعاً بحلول نهاية 2020

بلغ عدد المشاريع القائمة في منطقة تبوك والتي تعمل عليها أمانة المنطقة حالياً 157 مشروعاً خدمةً لأهالي المنطقة والمقيمين فيها، حيث تم الانتهاء خلال الخمسة أشهر الماضية من 19 مشروعاً تنموياً للمنطقة، فيما يتوقع استلام 37 مشروعاً آخر بنهاية العام الجاري، ليتبقى 101 مشروع يجري العمل عليها على قدم وساق من أجل الانتهاء منها واستلامها في مواعيدها المحددة.

وتمثلت هذه المشاريع ما بين درءٍ لأخطار السيول، وشبكة من الطرق الحضرية، ومشاريع أنسنة المدن، وإنشاء المباني والمرافق ليكون واقع منطقة تبوك أكثر حيوية في مختلف مناحي الحياة العصرية والحضارية والتنموية، بما يكفل لسكانها وزوارها أرقى الخدمات.

وقالت أمانة تبوك: شهد هذا العام، حتى الآن، الانتهاء من عدد من المشروعات التنموية التي يلمس أثرها المواطن في عدد من مدن ومحافظات المنطقة ومنها الانتهاء من مشروع المرحلة الأولى من نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله" المسار العلوي"، وجسر طريق عمر بن الخطاب مع طريق الأمير نايف بن عبد العزيز.

وأضافت: تعمل الجهات المعنية في الأمانة البلديات التابعة على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع المحافظات والبلديات التابعة على مستوى المنطقة ، من خلال الجولات الميدانية اليومية، بهدف رصد أي ملاحظات ليتم معالجتها فوراً ، إضافة إلى التأكد من التزام المقاول بالمواصفات والمعايير الفنية في المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع؛ بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء.

وأردفت: هذه المشروعات التنموية الحديثة، وما صاحبها من موازنة ضخمة، تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة على إقامة المشاريع وتهيئة البنى التحتية , وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى حرص ودعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبمتابعة وتوجيه ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في منطقة تبوك ومتابعة مشروعاتها المنفذة.

في سياق متصل، أكدت أمانة منطقة تبوك أنها قامت باستزراع أكثر من مليوني زهرة في ميادين وشوارع المنطقة لتشكل منظراً جمالياً، ضمن خططها التنموية والخدمية لتحسين المشهد الحضري في شوارع وأحياء تبوك والمحافظات التابعة لها.

وأوضحت أنها تبذل جهوداً كبيرة في شتى المجالات لخدمة المواطن وتوفير سبل الراحة، ومنها زيادة الرقعة الخضراء عن طريق التشجير وإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة وما تتطلبه من خدمات متعددة، وذلك نظرًا لما تحققه النباتات من أهمية بالغة في المحافظة على البيئة وتعديل المناخ المحلي وتلطيفه وعلى تحسين التربة وزيادة خصوبتها وعلى منع التلوث وحدوث وكسر حدة الرياح والتقليل من الضجيج والأصوات المزعجة بالإضافة إلى الناحية الجمالية والتنسيقية والاقتصادية.

وأشارت الأمانة إلى حرصها على أن تضم إلى جانب ذلك تشكيلة واسعة من الأشجار المستوردة والمناسبة لأجواء تبوك.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والحفاظ على هذه الثروة البيئية، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنواتها الرسمية، ومن خلال مركز الاتصال 940.