"وارف" يُطلق أولى جلسات مشروع "صباح العنود"

بعنوان "الريادة الاجتماعية" والضيف "فراس الجراح"

أطلق مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" أولى جلسات مشروع "صباح العنود" الهادف إلى تمكين ودعم الشباب في المملكة العربية السعودية.

ويرمي المشروع إلى إتاحة فرصة المشاركة في حوارات هادفة مع أصحاب الخبرة والاستفادة منهم في مختلف المجالات.

وتعقد هذه الجلسة صباح يوم السبت مرتين شهرياً، بمشاركة نخبة من الشباب الطموح والمهتمين بموضوع الجلسة.

وسيكون ضيف أول جلسة فراس الجراح؛ ومدير الحوار ياسر الحكمي؛ وسيكون العنوان هو "الريادة الاجتماعية"، وذلك بمشاركة نخبة من الحضور.

وسيتم بثّ اللقاء بشكل مباشر عبر منصّات الإعلام الإلكتروني التابعة للمؤسسة ليتاح للجمهور عامة متابعة اللقاء، وذلك إيماناً من المركز بضرورة إيصال الأثر لأكبر عدد ممكن من المجتمع.

يُذكر أن مركز "وارف" هو أحد مراكز مؤسسة الأميرة العنود الخيرية التي تسعى من خلالها لتنمية المجتمع.

ويعنى مركز "وارف" بتأهيل وتنمية الشباب وتعزيز مشاركتهم في البرامج الخيرية والتطوعية وتبنّي واحتضان مبادرات ومشاريع شبابية نوعية ليكون ساحة تتلاقى فيها القيادات الشابة مع مراكز النفوذ والتأثير.