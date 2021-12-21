"تعامد للقمر على الكعبة" بهذا الموعد.. و"هندي": به يتحدد ويصحح اتجاه القبلة

قال: تطبيق الظاهرة صعب لمكة.. "مفيدة للمدن التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر"

يشرق القمر غداً الأربعاء بعد صلاة العشاء، ويتحرك في سماء مكة المكرّمة حتى يصل لأقصى ارتفاع له عند الساعة 3:23 فجر الخميس؛ حيث يكون لحظتها على ارتفاع 89 درجة و53 دقيقة قوسية مما يجعله متعامداً تماماً على الكعبة المشرّفة.

وتفصيلاً، قال الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق": تحدُث هذه الظاهرة الفلكية نتيجة تساوٍ بين قيمة ميل القمر وخط عرض الكعبة المشرّفة، وهي ظاهرة ممكن أن تحدث لأي مدينة في نطاق تغير ميل القمر من خط عرض 28 جنوب خط الاستواء إلى 28 شمال خط الاستواء".

وأكد أنه يمكن من خلال هذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة من أي مكان يُشاهد فيه القمر لحظة التعامد والتي ستكون بالتوقيت العالمي الساعة 1:23 بعد منتصف الليل، وهذه الظاهرة مشابهة لتعامد الشمس على الكعبة إلا أنها تتكرّر في أوقات مختلفة بسبب تغير ميل القمر السريع.

وأشار "هندي"، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الظاهرة فجر الخميس لتحديد وتصحيح اتجاه القبلة من الهند ووسط آسيا وغرب روسيا وكامل قارة أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من الولايات الأمريكية المتحدة وكندا، فقط يحتاج إلى التوجه نحو القمر في نفس لحظة التعامد لتكون مستقبلاً القبلة مباشرة.

وذكر أنه قد يكون تطبيق الظاهرة للمناطق القريبة من مكة المكرّمة صعب بسبب وجود القمر في كبد السماء، لذلك تصبح الظاهرة مفيدةً للمدن التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عنها.