المسحل يطمئن على لاعب المنتخب والنصر عبدالله مادو

بعد أن أجرى عملية جراحية

أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، اتصالًا هاتفيًا بلاعب المنتخب الوطني ونادي النصر عبدالله مادو، بعد أن أجرى عملية جراحية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

وتمنى المسحل خلال اتصاله لمادو الشفاء والعودة سريعًا إلى المستطيل الأخضر.

وكان عبدالله مادو قد أجرى عملية جراحية في عضلات البطن، على يد الدكتورة يورك مشرك، في أحد المراكز الطبية المختصة في مدينة ميونيخ الألمانية.

سيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة 14 يوماً، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد مع النصر.

وكان مادو قد عانى من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب غيابه عن فريق النصر خلال الأربع جولات الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

