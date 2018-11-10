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استقبال يؤكّد حرصه على تعزيز العمل الخيري ويشكّل تحفيزاً قوياً للعاملين في هذا المجال

عدّدوا أنواع الدعم المقدم .. "أمناء ابن عثيمين الخيرية" يشكرون ولي العهد على زيارتهم

رفع أبناء الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- "أمناء مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية" ومنسوبوها شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على تفضله بتقديم كافة أنواع الدعم للمؤسسة وتشجيعه لأعمالها الخيرية مما يعطي منسوبيها مزيداً من البذل والعطاء.

جاء ذلك عقب استقباله لهم واطّلاعه على تقرير عن إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية.

من جانبه، عبّر عبدالله بن محمد العثيمين؛ نيابة عن مجلس أمناء مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية، عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد -حفظه الله- لحرصه على دعم العمل الخيري بصورة عامة والمؤسسة بصورة خاصة وتقديم سموه الدعم السخي لأنشطة المؤسسة، مؤكدا أن استقبال سموه لهم يؤكد مدى حرصه على تعزيز أنشطة العمل الخيري مما يشكل تحفيزاً قوياً للعاملين في هذا المجال.