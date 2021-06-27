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الرياض سجلت العدد الأعلى بـ5918 مخالفة تلتها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة

17818 مخالفة لإجراءات كورونا في أسبوع .. والداخلية تشدد: واصلوا الالتزام

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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (17818) مخالفة، وذلك للفترة من 10/ 11/ 1442هـ حتى 16/ 11/ 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(5918)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2870)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2186)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1505)، ومنطقة القصيم بـ(1472)، ومنطقة الجوف بـ(1010)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(770)، ومنطقة تبوك بـ(684)، ومنطقة حائل بـ(652)، ومنطقة الباحة بـ(310)، ومنطقة عسير بـ(221)، ومنطقة نجران بـ(114)، ومنطقة جازان بـ(106).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.