حائل.. تغريم 373 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

مبلغ 1000 ريال لكل منهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق 373 مخالفاً؛ لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال.