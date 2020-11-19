فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات

نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

0

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 07:44 PM

نسبة الإصابات النشطة 12.2% والوفيات 0.9%

فلسطين: 1251 إصابة جديدة بكورونا و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 191

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020