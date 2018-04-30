"وضحى" تحصد الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي

حصلت الباحثة، وضحى لافي شاهر العتيبي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والإشراف التربوي، من جامعة الملك خالد.

وكان عنوان الرسالة "تحقيق التميز في بحوث الإدارة التربوية، بجامعات المملكة العربية السعودية في ضوء معايير التصنيف العالمي".