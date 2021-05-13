"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد القادم

بناء على طلب المملكة

بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعًا طارئًا افتراضيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

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13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442 10:37 PM

بناء على طلب المملكة

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا وزاريًا طارئًا لمناقشة التطورات في فلسطين الأحد القادم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد القادم اجتماعًا طارئًا افتراضيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

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