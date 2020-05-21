مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع

المديرية عبر حسابها في تويتر: نشب في حي بدر دون أي إصابات

تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني

4

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 10:03 PM

المديرية عبر حسابها في تويتر: نشب في حي بدر دون أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 3,572

تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الدفاع المدني

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020