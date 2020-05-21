





4

المديرية عبر حسابها في تويتر: نشب في حي بدر دون أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع

تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.