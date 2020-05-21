مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع

تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني
المديرية عبر حسابها في تويتر: نشب في حي بدر دون أي إصابات
تمكّنت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد.