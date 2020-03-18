وزارة الرياضة: إيقاف الرئيس التنفيذي ومدير المركز الإعلامي في نادي الشباب

أحالت قضية الحضور الجماهيري إلى الجهات الأمنية المختصة

أعلنت وزارة الرياضة عن نتائج التحقيق في الأحداث التي صاحبت مباراة فريقي الشباب والنصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضمنت منع كل من الرئيس التنفيذي لنادي الشباب ومدير المركز الإعلامي بالنادي من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان "إلحاقًا للبيان الصادر عن وزارة الرياضة بتاريخ 18 / 2 / 2020 المتضمن قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأحداث المصاحبة للمباراة التي أُقيمت بين فريقي الشباب والنصر في 14 فبراير الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما تلاها من تصريحات إعلامية".

وتابع البيان "بناء على ما تضمنته التصريحات الصادرة عن الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، والمتحدث الرسمي للنادي من تجاوزات وإساءات في لفظها وسياقها، واستنادًا إلى نص المادة 1 / 88 / أ، ونص المادة 88 / 2 / ب من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فقد أصدرت الوزارة القرارات التالية:

أولاً: منع الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ثانيًا: منع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب أحمـد المسعود من مزاولة النشاط حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ثالثًا: فيما يخص الحضور الجماهيري وما تم تداوله في تلك المباراة، فقد تم إجراء التحقيقات اللازمة من قِبل وزارة الرياضة، ونظرًا لضرورة التحقق من بعض الجوانب المرتبطة بهذه الحادثة فقد تم إحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة لاستكمال ما يلزم بحكم الاختصاص.



وختمت البيان بأن وزارة الرياضة تؤكد في هذا الإطار ضرورة التزام منسوبي القطاع الرياضي بقيم ومبادئ المنافسة الشريفة، لعكس الروح الرياضية التي عرفت عن أنديتنا ولاعبيها ومسؤوليها.