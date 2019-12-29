عسير .. شاهد جزيرة الصقور المهاجرة.. "كدمبل" في لقطات جوية بلحظات غروب

تتميز بجبلها الشاهق.. والزوَّار ينتظرون تطويرها وتنظيم رحلات بشكل أفضل

رصدت مشاهد جوية أمس الأول جزيرة كدمبل الواقعة على شواطئ القحمة، وهي من أشهر الجزر القريبة من الشواطئ في الساحل الغربي لتميُّزها بوجود جبل شاهق فيها، يضيف لها جمالاً.

وتعتبر جزيرة كدمبل واحدة من الجزر التي تلجأ إليها الصقور المهاجرة من مختلف الأماكن نظرًا لبُعدها عن الناس باعتبارها شبه مهجورة، لا يصلها إلا قليل من المتنزهين والصيادين.. وكان الزوار ينتظرون تطويرها، وتنظيم رحلات بشكل أفضل لتلك الجزيرة الجميلة.

ورصد المصور علي مروعي مشاهد من جزيرة كدمبل مغرب الخميس الماضي.