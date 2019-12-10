#ملتقى_الميزانية 2020 .. 5 جلسات تناقش جوانبها كافة

جلسات حوارية وسط مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين

تنطلق صباح اليوم أولى جلسات ملتقى ميزانية 2020، حيث تتضمن جلسات حوارية لمناقشة الجوانب المتعلقة بها كافة.

وقالت وزارة الاقتصاد صباح اليوم: يشارك وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ في #ملتقى_الميزانية 2020، عبر جلسة حوارية بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي"، حيث يشاركه الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وستكون الجلسة الثانية بعنوان "الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين"، أما الجلسة الثالثة فتأتي تحت عنوان "البنية التحتية اللوجستية والرقمية وأثرها على النمو الاقتصادي" وتحت عنوان "ممكنات نمو الاقتصاد والفرص الواعدة" تأتي الجلسة الرابعة للملتقى بمشاركة عددٍ من المسؤولين.

والجلسة الخامسة ستكون بعنوان "منظمة الخدمات الأساسية" بمشاركة وزارات: الصحة والعمل والعدل والإسكان.