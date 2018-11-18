‏جامعة فهد بن سلطان تعلق الدوام جزئياً ليوم غد بمناسبة زيارة الملك

من الساعة 12:30 ظهراً.. والعودة للدوام صباح الثلاثاء

قررت جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية تعليق الدوام ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم غد الاثنين، والعودة للدوام صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة عبر حسابها في "تويتر" إن ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة تبوك.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440 04:43 PM

من الساعة 12:30 ظهراً.. والعودة للدوام صباح الثلاثاء

‏جامعة فهد بن سلطان تعلق الدوام جزئياً ليوم غد بمناسبة زيارة الملك

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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قررت جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية تعليق الدوام ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً من يوم غد الاثنين، والعودة للدوام صباح يوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة عبر حسابها في "تويتر" إن ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منطقة تبوك.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى تبوك جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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