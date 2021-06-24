عُمان تطالب "إسرائيل" بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

"البوسعيدي" أكد لـ"لابيد" على ثوابت سياسة السلام العمانية

أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، عن الأمل في قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتبني رؤية للسلام الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس.



وأكد "البوسعيدي" على ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق.

وأشارت الوكالة إلى أن "البوسعيدي" تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية "إسرائيل" يائير لابيد؛ بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية، ضمن التشكيل الحكومي الجديد في "إسرائيل".