أمطارٌ تبشّر بخير فاستغفروا.. "الحصيني": نوفمبر برودة واعتدال ولطافة!

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.
وأضاف: "يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة".
واختتم "الحصيني": "توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا".
قال إن أول أيام الشهر خصائصه المناخية من الخريف وهو من أيام الوسم
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن أول أيام شهر نوفمبر خصائصه المناخية من الخريف من أيام الوسم.
وأضاف: "يُعتبر نوفمبر من الأشهر الممطرة إذا ما قدر الله مطرًا في هذه السنة، أوله يغلب عليه الاعتدال في الحرارة نهارًا وأوسطه اللطافة وآخره البرودة".
واختتم "الحصيني": "توقعات الأمطار متوسطة المدى تبشر بالخير، أكثروا من الاستغفار لعل الله يرحمنا".