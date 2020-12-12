الولايات المتحدة تسجّل 244.011 إصابة جديدة بكورونا و3.013 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 15.718.811 والوفيات 294.535 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244.011 إصابة جديدة و3.013 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15.718.811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294.535 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442 11:10 PM

إجمالي الإصابات بلغ 15.718.811 والوفيات 294.535 شخصًا

الولايات المتحدة تسجّل 244.011 إصابة جديدة بكورونا و3.013 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 244.011 إصابة جديدة و3.013 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 15.718.811 إصابة، فيما بلغ مجموع عدد الوفيات 294.535 حالة وفاة.

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