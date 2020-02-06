أنباء عن إلغاء "الصحة العالمية" رحلات طائرات الرحمة من صنعاء لعمّان بسبب "الحوثي"

بعد تعطيل المليشيا تسيير الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف في مبادرة إنسانية

كشفت معلومات حديثة أن منظمة الصحة العالمية قررت إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية؛ وذلك بعد تعطيل وتعنت المليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف في مبادرة إنسانية.

وكانت أول رحلة من طائرات الرحمة قد انطلقت بتاريخ ٣ فبراير الجاري من صنعاء إلى عمّان، بعد انطلاق مبادرة التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.