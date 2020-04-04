الصحة المصرية: تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة

إجمالي المتعافين من الفيروس 241 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، تسجيل 85 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و5 حالات وفاة، إضافة إلى خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأشار إلى أن الـ 85 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، موضحًا أن الوفيات الخمس لمصريين.

واختتم مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.