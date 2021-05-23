هاري كين يخطف الحذاء الذهبي .. من المصري محمد صلاح

للمرة الثالثة في مسيرته الكروية

توّج هاري كين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، بلقب هداف البريميرليج في الجولة الأخيرة من البطولة بعدما وصل لهدفه رقم 23 هذا الموسم.

وبفارق هدف عن المصري محمد صلاح الذي سجل 22 هدفًا هذا الموسم، بعدما سجل هاري كين هدف توتنهام الأول للسبرز أمام ليستر سيتي في المباراة التي فاز فيها فريقه برباعية مقابل هدفين.

ولم يتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل أهداف في الجولة الأخيرة لليفربول أمام كريستال بالاس في المباراة التي فاز فيها فريقه بهدفين مقابل لا شيء أمام كريستال بالاس.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها هاري كين بالحذاء الذهبي بعدما فاز به من قبل أعوام 2016 و2017.