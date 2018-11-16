بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.. الجيش اليمني يحرر مناطق استراتيجية في "الضالع"

فرق الهندسة فككت ونزعت مئات الألغام التي زرعتها الميليشيات في شوارع "الحديدة"

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، على عدد من المناطق والمرتفعات الاستراتيجية في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد نفذت قوات الجيش عملية التفاف مباغتة على مدينة دمت من الجهه الشمالية الغربية، استطاعت خلالها محاصرة الحوثيين وقطع خطوط الإمداد الرئيسة عنهم داخل المدينة.

وأكد الجيش الوطني، أن قواته حررت مناطق استراتيجية شمال غرب المدينة، ابتداءً من السلسلة الجبلية لحصون الحقب إلى الجبال المطلة على دمت باتجاه دار الحسن في الجهة الشمالية الغربية للمدينة، فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على مرتفعات جنوبي مدينة دمت.

وفيما يخص "الحديدة"، قالت مصادر في المقاومة المشتركة، إن فرق الهندسة فككت ونزعت خلال الأيام القليلة الماضية مئات الألغام من الشوارع المحررة في المدينة.

وزرع الحوثيون الألغام بأحجام مختلفة وبطرق مموهة، في الشوارع العامة والجزر، وداخل الأحياء السكنية، فضلاً عن تفخيخ المباني العامة والخاصة في المدينة، بعد الضغط العسكري الذي يواجهونه من قوات المقاومة.

وشنت ميليشيات الحوثي حملة مداهمات طالت عشرات المنازل في أحياء بالحديدة، تزامنت مع قطع كامل لشبكة الإنترنت عن المدينة اليمنية.

ونفذت قوات الجيش اليمني، في مدينة "الحديدة" الساحلية عمليات تمشيط وتأمين المواقع المحررة مؤخراً من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في المدينة .

وقال مصدر عسكري يمني: قوات الجيش نفذت عملية تمشيط واسعة لمناطق في جامعة الحديدة والهيئة العامة لتطوير تهامة وحي الربصة، بعد تحريرها من قبضة الإنقلابيين الحوثيين .

وأضاف المصدر، في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: قوات الجيش استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في الدفاع الساحلي، وكبّدتها خسائر في الأرواح والمعدات .

هذا وقد شنت مليشيا الحوثي، حملة اختطافات واعتقالات غير مسبوقة وسط المدنيين في مدينة الحديدة مستغلة توقف المواجهات المسلحة مع قوات الجيش الوطني منذ الأربعاء الماضي .

وقالت مصادر محلية: الاختطافات التي شنها الانقلابيون الحوثيون خلال حملة مداهمات للأحياء السكنية ومنازل الأهالي طالت شبانا ومراهقون ومسنون .

وتأتي تلك الحملة في وقت يواصل فيه الحوثيون، احتلال المنازل وتفخيخ المباني والأحواش في حي سبعة يوليو والتسعين والربصة .

وفي مديرية "التحيتا"، في الريف الجنوبي للحديدة، فجّرت مليشيا الحوثي، مدرسة 22 مايو في مركز المديرية، عقب عملية تسلل إلى المدينة الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني، منذ يوليو الماضي .

وشهدت المديرية معارك عنيفة عقب هجوم شنه الحوثيون من الجهة الجنوبية لمركز المديرية، تمكن قوات من الجيش اليمني، هناك من إجبار المهاجمين على التراجع والفرار إلى مزارع منطقة المغرس، جنوب المديرية، بعد مقتل وإصابة العشرات منهم .

