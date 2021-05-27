8 فرق إسعافية لتغطية نهائي كأس الملك بين التعاون والفيصلي

تواجدت بملعب الملك فهد الدولي بالرياض

يشارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بثماني فرق إسعافية، في تغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، والذي يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ويجمع فريقي التعاون والفيصلي.



يذكر أن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض يحضر اللقاء، حيث أنابه خادم الحرمين - أيده الله -لحضور المباراة، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.