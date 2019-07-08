"الإطفاء" الكويتية: لا خسائر نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها البلاد

قالت: غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار

قالت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، إن الهزة الأرضية الخفيفة التي شعر بها بعض سكان البلاد، صباح اليوم الإثنين، نتيجة زلزال ضرب غرب إيران، لم تحدث أيّ خسائر.

وذكرت في بيان صحفي أن غرفة العمليات استقبلت 10 بلاغات كانت جميعها للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

وكانت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، رصد هزة أرضية نتيجة زلزال ضرب غرب إيران بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر.