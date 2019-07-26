التمر والتين.. "فوائد مذهلة" ووقاية من الأمراض

أحدهما بطعم الكراميل وللآخر نكهة التوت

قد يبدو التين والتمر متشابهين تماماً، إذ يتم تناولهما طازجين أو مجففين، إلا أن هاتين الثمرتين تختلفان بشكل رئيس في العناصر الغذائية، رغم أن فائدتهما للجسم تكاد تكون متشابهة.

ويعد التين والتمر مصدرين مهمين للألياف الغذائية وغيرها من العناصر المهمة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. ويمكن لكمية صغيرة من التين أن تمد الجسم بنحو 20 بالمئة من احتياجاته اليومية من الكالسيوم.

سعرات حرارية متشابهة

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كشف تقرير على موقع "هيلث لاين": أن الثمرتين تحتويان على سعرات حرارية متشابهة جداً في كل حصة، لكن التمر يحتوي على المزيد من الكربوهيدرات، في حين أن الدهون في التين أكثر قليل منها في التمر.

الوقاية من السرطان

وتعتبر الثمرتان مصدرين جيدين لمضادات الأكسدة، كما أنهما تسهمان بشكل فعال في الوقاية من الكثير من الأمراض، من بينها السرطان، فضلاً عن أنهما تمدان الجسم بطاقة كافية على مدار اليوم.

ألياف أكثر

ويمتاز التين باحتوائه على بذور صغيرة من الداخل، على خلاف التمر، وهذا ما يجعل التين يحتوي على كمية ألياف أكثر قليلاً من التمر، الذي يمتاز بقوام أكثر نعومة.

السكر

وبينما يحتوي 100 غرام من التين على 48 غراماً من السكر، فإن الكمية نفسها من التمر تحتوي على 63 غراماً.

النكهة

وتختلف الثمرتان في النكهة، إذ إن بعض أنواع التمور، مثل المجدول تشبه طعم الكراميل، فإن مختلف أنواع التين، الأبيض منه والأحمر الغامق، له نكهة التوت.

الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم

وعلى الرغم من احتواء التين والتمر على كميات وفيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، فإن التين عادة ما يتفوق على التمر بكميات أكبر من الكالسيوم.

عند التجفيف

وبينما يكون قوام التمور لزجاً عند التجفيف، فإن التين لا يبدو كذلك بسبب البذور الصغيرة التي تمنع اللزوجة.