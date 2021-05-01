المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:46 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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