المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.