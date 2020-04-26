هولندا.. "كورونا" يصيب 655 شخصاً جديداً ويقتل 66

حصيلة المرضى ترتفع إلى 37.845

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.

وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=

وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.

فيروس كورونا الجديد

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 04:28 PM

حصيلة المرضى ترتفع إلى 37.845

هولندا.. "كورونا" يصيب 655 شخصاً جديداً ويقتل 66

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا، اليوم (الأحد)، بواقع 655 إلى 37845 كما سُجلت 66 وفاة جديدة.

وبين معهد الصحة العامة أن عدد وفيات الفيروس في هولندا لا يزال مستقرًا عند 4475، وفقاً لـ"رويترز".=

وأشار المعهد إلى أنه لا يسجل إلا الحالات المؤكدة وأن الأعداد الفعلية أكبر.

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فيروس كورونا الجديد

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