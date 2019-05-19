بالصور.. حركة قاصدي المسجد الحرام من عمار وزوار ومصلين

أمن وأمان ومنظومة كامله من الخدمات

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم حركة ضيوف الرحمن من عمار وزوار ومصلين من الأجواء وما ينعم بها قاصدو المسجد الحرام ويعيشونه من أمن وأمان في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من خدمات، وما جندته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأدائهم شعائرهم بكل يسر وسهولة تحرسهم عناية الله .

وتابعت كاميرا "واس" بأبعاد مختلفة في رحلة جوية قامت بها من خلال طيران الأمن انسيابية تدفق المصلين والمعتمرين وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أو المسعى والساحات الخارجية.

وقدم طيران الأمن بقيادة القائد العام اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام جهودًا مشكورة لتسهيل مهمة مصوري "واس" في العاصمة المقدسة لرصد الأجواء الإيمانية التي يعيشيها قاصدو بيت الله الحرام في ظل العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لضيوف الرحمن .

ويحظى ضيوف الرحمن خلال هذه الأيام، بأجواء إيمانية وروحانية، مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار وتقديم الخدمات لهم.