بالفيديو: مشاهد صادمة من زلزال إزمير.. ركام وأنقاض ومبانٍ متداعية وأخرى على وشك الانهيار

لقطات جوية أظهرت حجم الدمار

أظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حجم الدمار الذي أحدثه زلزال إزمير في المباني السكنية في تركيا، التي ظهرت متأثرة بشدة، وانهار بعضها، فيما بقي الآخر على وشك التداعي.

وتُظهر اللقطات الجوية المباني المنهارة والمهدمة في مدينة إزمير التي تضررت بشدة إثر الزلزال، وهي مدينة على ساحل بحر إيجة التركي.

وتظهر اللقطات عمال الإنقاذ، إلى جانب كلاب البحث، وهم يواصلون البحث بين الأنقاض والركام على أمل العثور على ناجين. وانتشلت فِرق الإنقاذ فتاتَين صغيرتَين على قيد الحياة يوم الاثنين من تحت حطام المباني السكنية المنهارة في إزمير.

وقال مسؤولون إن 20 مبنى دُمرت في منطقة بيركلي بإزمير، فيما اتجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس التركي ومشروع "السلام العقاري" في تداعي المباني السكنية عقب الزلزال؛ إذ أطلق ذلك المشروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام 2018؛ وذلك للتصالح مع المباني المخالفة للشروط والمعايير الخاصة للبناء، التي شُيدت قبل 31 أكتوبر 2017.

وبلغ عدد المباني المخالفة التي حصلت على الإعفاء أكثر من 800 ألف عقار مخالف، ونحو 10 ملايين وحدة سكنية، وجاءت أزمير في المرتبة الثانية من حيث أكثر المدن التركية احتضانًا للمباني المخالفة.

وارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 85 يوم الاثنين بعد أن اكتشفت فِرق البحث والإنقاذ المزيد من الجثث وسط أنقاض المباني في إزمير، ثالث أكبر مدينة في البلاد، فيما بلغ عدد المصابين زهاء الألف مصاب.