"فيسبوك" تُغير تطبيق "ماسنجر" كليًّا على هواتف "آيفون"

يندرج تحت مشروع أطلقت عليه الشركة اسم "لايت سبيد"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "فيسبوك" قررت تغيير شكل وتصميم تطبيق "ماسنجر" للدردشة بصورة كلية على نظام تشغيل "آي أو إس" العامل على هواتف "آيفون".

وقال موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص: إن تحديث "ماسنجر" سيغيّر شكل وتصميم تطبيق الدردشة من الألف إلى الياء، والمندرج تحت مشروع أطلقت عليه "فيسبوك" اسم "لايت سبيد".

ويوفر تحديث "ماسنجر" الجديد تشغيلًا أسرعَ وأسهل لتطبيق الدردشة مع مختلف سرعات الإنترنت.

وأشارت "فيسبوك" إلى أن تحديث "ماسنجر" سيكون أسرع مرتين تقريبًا مما كانت عليه، كما أنه سيأخذ مساحة من الذاكرة تقلّ عن ربع مساحتها السابقة تقريبًا.

ولجأت "فيسبوك" إلى ذلك التغيير؛ لأنها أدركت أن المستخدم يفتح التطبيق بصورة أكبر كلما كان التطبيق أسرع في التحميل.

كما أن مبرمجي "فيسبوك" دعموا تحديث "ماسنجر" بعدد كبير من الميزات غير المتوفرة في الإصدار السابق.

وستكون أبرز تلك الميزات -وفقًا لتقارير سابقة- إدخال فيسبوك (روبوتات الدردشة الكتابية) ChatBot إلى منصة مراسلتها؛ لجعل استخدام التطبيق أسهل وأسرع.

كما ستختفي الألعاب من تطبيق "فيسبوك ماسنجر" على هواتف "آيفون"، التي تُبَطّئ سرعته بصورة كبيرة، وجعلها متواجدة في تطبيق منفصل.

وسيتميز تصميم "فيسبوك ماسنجر" الجديد بتركيزه على قائمة جهات الاتصال المنظمة، للترويج لجهات الاتصال الأكثر استخدامًا الموجودة على الإنترنت.

ولم تعلن "فيسبوك" بعدُ ما إذا كانت ستدعم تطبيق "ماسنجر" على نظام تشغيل "أندرويد" أو سطح المكتب بتحديثات مماثلة في القريب العاجل أم لا.