مركز الملك سلمان يوزع 200 سلة غذائية رمضانية في جزيرة ميون بتعز

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 سلة غذائية رمضانية تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين والأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز باليمن، استفاد منها 1,200 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.
للنازحين والأسر المحتاجة .. استفاد منها 1,200 فرد
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 200 سلة غذائية رمضانية تزن 14 طنًا و 800 كيلو غرام، للنازحين والأسر المحتاجة في جزيرة ميون التابعة لمحافظة تعز باليمن، استفاد منها 1,200 فرد، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.