الكويت: ٥ وفيات و703 إصابات جديدة بكورونا

إجمالي الإصابات 50644 والوفيات 373 حالة

سجلت الكويت 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50644 حالة، فيما سجلت 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 373 حالة وفاة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: حالات الإصابة الـ703 تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.86% و240 حالة لغير الكويتيين بنسبة 34.14%.



