الحزم يواصل الانفراد في الصدارة.. والجبلين يفشل بتقليص الفارق مع الوصيف

في ختام مباريات الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى

انفرد فريق الحزم بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعدما وسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى 6 نقاط أثر فوزه الكبير على ضيفه فريق جدة بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب نادي الحزم بالرس في قمة مواجهات اليوم من منافسات الجولة الـ 15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الحزم 40 نقطة في صدارة الترتيب فيما بقي رصيد جدة عند 15 بالمركز الرابع عشر.

و على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر فشل فريق الجبلين بتقليص الفارق مع الوصيف الفيحاء بخسارته المفاجئة من أمام مضيفه الثقبة (3-2) ليتجمد رصيده عند 28 نقطة بالمركز الثالثة فيما رفع الثقبة رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثاني عشر.

وانتصر الخليج على ضيفه النهضة بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الخليج في سيهات، ليصبح سادساً برصيده 24 نقطة فيما بقي النهضة في المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج خسر الكوكب من أمام الشعلة بهدفين مقابل هدف ليبقى الكوكب عاشراً بـ20 نقطة فيما رفع الشعلة رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الخامس عشر.



وفي آخر المباريات فاز متذيل الترتيب النجوم على مضيفه الجيل بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بينما تجمد رصيد الجيل عند النقطة 14 بالمركز السادس عشر.



