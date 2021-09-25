"التحالف": تدمير موقع عسكري بالجوف اليمنية تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة

عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيَّرة وعربات إسناد ومشغلين

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة.



وقالت قيادة التحالف إن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق، وطائرات مسيَّرة، وعربات إسناد، ومشغلين.