"التحالف": تدمير موقع عسكري بالجوف اليمنية تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة.
وقالت قيادة التحالف إن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق، وطائرات مسيَّرة، وعربات إسناد، ومشغلين.
قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيَّرة وعربات إسناد ومشغلين
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة.
وقالت قيادة التحالف إن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق، وطائرات مسيَّرة، وعربات إسناد، ومشغلين.