"التحالف": تدمير موقع عسكري بالجوف اليمنية تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة

عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيَّرة وعربات إسناد ومشغلين

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة.

وقالت قيادة التحالف إن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق، وطائرات مسيَّرة، وعربات إسناد، ومشغلين.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443 09:20 PM

عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطائرات مسيَّرة وعربات إسناد ومشغلين

"التحالف": تدمير موقع عسكري بالجوف اليمنية تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم تدمير موقع عسكري بمحافظة الجوف اليمنية، تستخدمه الميليشيا في إطلاق المسيَّرات المفخخة.

وقالت قيادة التحالف إن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق، وطائرات مسيَّرة، وعربات إسناد، ومشغلين.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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