"الصحة": تسجيل 43 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 38 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (548205 ) حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (537246) حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8776) حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 74 حالة.