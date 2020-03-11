"الشورى" يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440هـ

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استنادًا للمادة 17 من نظام المجلس؛ وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ.محمد أبو ساق.

كما وافق على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت عضو الشورى الدكتورة منى آل مشيط، بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، كما طالبت بمساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي، في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة.

وناقش المجلس التقريرَ السنوي لوزارة الصحة للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.

وأشادت عضو #الشورى الدكتورة فاطمة القرني بدور وزارة الصحة في التوعية عن فيروس كورونا وسبل الوقاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد.