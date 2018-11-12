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المعارك كبدت الميليشيا الانقلابية خسائر في العدد والعدة

الجيش الوطني اليمني يقتحم حي "الربصة" في الحديدة

أحرزت قوات الجيش الوطني الليلة الماضية تقدماً جديداً في مدينة الحديدة غربي اليمن، وسط معارك ضارية تخوضها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد اليمني أحمد الجحيلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية, أن قوات الجيش اليمني اقتحمت حي الربصة، وتمكنت من السيطرة على مدرسة النجاح، وعدد من المباني المجاورة لها.

وأوضح اللواء الجحيلي أن قوات الجيش اليمني تخوض في هذه الأثناء معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في حي الربصة، مؤكداً أن التقدم مستمر في عمق مدينة الحديدة.

ولفت العقيد الجحيلي إلى أن المعارك كبدت الميليشيا الانقلابية خسائر في العدد والعدة.