"الشؤون الإسلامية" تُطلق مبادرة دعوية للتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية

تستهدف أكثر من 5 ملايين طالب و700 ألف من أعضاء هيئات التدريس

تُطلق وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، المبادرة الدعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء، في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية، وتفعيل الشراكة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة للتأكيد على خطر هذه الجماعة على الدين والوطن، واستهدافها اللُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن من خلال تنظيمها، يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية، وتستمر لشهر كامل وذلك بمتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي؛ أن هذه المبادرة واحدة من مجموعة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتعزيز الأمن الفكري وحماية المجتمع من الأفكار الضالة، مثمّناً كريم الرعاية والعناية التي حظيت بها هذه المبادرة من وزير الشؤون الاسلامية والجهات المشاركة.

وبيّن الشيخ عواد العنزي؛ أن هذه المبادرة تشتمل على محاضرات وندوات تنفّذ عبر الوسائط الإلكترونية التي تستهدف ما يقرب من ٧٠٠ ألف ما بين أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة والمعلمين والمعلمات في التعليم العام ونحو خمسة ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.

واختتم تصريحه مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية المجتمع بخطر الجماعات المتطرفة، والتوعية بأهمية لزوم الجماعة، والمساهمة في حفظ الأمن اتساقاً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة، وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.