مقتل 19 حوثيًّا وإصابة 34 آخرين في كسر هجوم مباغت بالحديدة

كسرت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة اليمنية، هجوماً حوثيّاً واسعاً، وذلك بعد محاولة فاشلة لتنفيذ عملية واسعة في عدد من المواقع بالمحافظة.



وقالت مصادر عسكرية: إن الهجوم الذي كُسر من قبل القوات المشتركة، أسفر عن قتل 19 عنصرًا من عناصر ميليشيات الحوثي، وجرح 34 آخرين، وذلك شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.