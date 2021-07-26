أمير تبوك يلتقي غدًا المواطنين في محافظة ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد

يقف على مشروعات تنموية بالمحافظة

يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء.

كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.