أمير تبوك يلتقي غدًا المواطنين في محافظة ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد

يقف على مشروعات تنموية بالمحافظة

يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء.

كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

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26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442 09:39 PM

يقف على مشروعات تنموية بالمحافظة

أمير تبوك يلتقي غدًا المواطنين في محافظة ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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يلتقي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، المواطنين ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة ضباء.

كما يفتتح الأمير فهد، مبنى الكلية الجامعية بمحافظة ضبا، ويقف ميدانيًا على عددٍ من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

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