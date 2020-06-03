وزير الخارجية يستعرض مع السفير الأمريكي بالرياض التعاون الاستراتيجي بين البلدين

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تم بحث الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.