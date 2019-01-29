كوريا الشمالية.. الإعدام لمن يشاهد هذه القناة التليفزيونية

للحد من المشاهدة السرية للمحظورات عند الفجر

أعادت السلطات الكورية الشمالية، تذكير مواطنيها بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام إذا شاهدوا برامج التلفزيون الكوري الجنوبي؛ حيث يخشى المسؤولون أن تُحَولهم هذه البرامج إلى قوة معارضة؛ مما يشكل تهديداً للنظام.

سكان الحدود

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية عن راديو آسيا الحرة؛ فقد أقام مسؤولون من النظام محاضرات في مقاطعة جنوب هوانغهاي (غربي البلاد)، بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية؛ لمطالبة السكان هناك بالامتناع عن مشاهدة قنوات كوريا الجنوبية.

وقال مصدر للخدمة الكورية في راديو آسيا الحرة: إنه منذ بداية العام الجديد، أقام مسؤولو الشرطة محاضرات في المقاطعة.

ترددات التليفزيون

وأضاف: "مؤخراً، قالوا لنا إنهم يدركون أن عدداً متزايداً من المواطنين قادرون على التلاعب في ترددات تلفزيوناتهم لمشاهدة البرامج التلفزيونية الكورية الجنوبية".

وتابع المصدر: "قالوا إنه بغض النظر عن وضع أي فرد؛ يمكن إعدام أولئك الذين انتهكوا ذلك الخرق، إنهم يريدون غرس الخوف".

مشاهدة سرية

ويشير تقرير "راديو آسيا" إلى أن ذوبان الجليد الأخير بين الكوريتين، شجّع المواطنين الشماليين، بالقرب من الحدود، على المخاطرة بالمشاهدة السرية للعروض التلفزيونية المحظورة عند الفجر؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

ومضى المصدر يقول: "تركز السلطات على جنوب هوانغهاي؛ لأنها قريبة نسبياً من المنطقة منزوعة السلاح".

"إنهم يعتقدون أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية هم أكثر عرضة للتحول إلى قوة معارضة؛ مما يشكل تهديداً للنظام".

هل هو تخويف؟

ولم تستطع "الديلي تلجراف" التحقق من المعلومات بشكل مستقل، أو ما إذا كان التهديد بالإعدام هو أسلوب تخويف يهدف إلى السيطرة على المواطنين. ومع ذلك، إذا تأكدت المعلومات؛ فإنها تشير إلى قلق متزايد بين السلطات الكورية الشمالية من أن المعلومات الخارجية قد تدفع المواطنين إلى الضغط من أجل التغيير.

الإنترنت ممنوع

ورسمياً، لا يُسمح للمواطنين في كوريا الشمالية بالوصول إلى شبكة "الإنترانت". كما يجب إبلاغ السلطات المحلية في حالة رَغِب أحدهم في إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني لأجانب.

كما يحظر النظام هناك الأخبار الأجنبية، وتعتبر المواد الإباحية والدينية "أساليب شريرة للتسلل"، وتستخدم "لزعزعة استقرار المجتمع".