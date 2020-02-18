"التقاعد": "عقد اتفاقية الوساطة المالية" المتداول باطل شكلاً ومضمونًا

حذرت من التعامل مع هذه الجهات بحملاتها المشبوهة وعملياتها غير المشروعة

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم صحة ما ورد في صورة "عقد اتفاقية الوساطة المالية" المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شكلاً ومضمونًا، مشددة على أنه لا يمثل المؤسسة بأي شكل من الأشكال.

وحذرت المؤسسة من التعامل مع هذه الجهات بحملاتها الإلكترونية المشبوهة الهادفة إلى استغلال اسم المؤسسة لتمرير عمليات غير مشروعة.

وقالت "التقاعد": البوابة الإلكترونية وحسابات المؤسسة الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيس لكافة أخبار المؤسسة ونشاطاتها.