"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي

طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة بالتقدم في إنجاز مبادراتها

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

مجلس الشورى

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 02:09 PM

طالب مدينة الملك عبدالله للطاقة بالتقدم في إنجاز مبادراتها

"الشورى" يوافق على مشروع نظام الضمان الاجتماعي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، على مشروع نظام الضمان الاجتماعي.

وطالب مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة؛ لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني.

كما طالب، في قرار أصدره اليوم، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة؛ انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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