قُبض عليه عند تلقيه "الحشيش".. تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات بجدة

باكستاني الجنسية وبيان الداخلية يكشف الاسم والتفاصيل

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- عند قيامه بتلقي كمية من الحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعًا، وأُيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في الجاني/ مثل خان نسيم شاه -باكستاني الجنسية- اليوم الخميس 20/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".