"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الهند

بحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عادل الجبير الرياض أوصاف سعيد

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02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441 03:28 PM

بحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الهند

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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عادل الجبير الرياض أوصاف سعيد

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