الثلاثاء المقبل.. الرياض تشهد انطلاق مؤتمر "تطبيقات الأطفال" وفعاليات "هاكاثون كيدزثون"

يستمر يومين ويستعرض تحديات الفضاء الرقمي كالتنمر والابتزاز والتحرش والاختراق السيبراني

ينطلق في مدينة الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء ١٠- ١١/ ٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤- ١٥/ ١٢/ ٢٠٢١م، مؤتمر تطبيقات الأطفال الأول، وعلى هامشه فعاليات "هاكاثون كيدزثون"، وتنظمه مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس شؤون الأسرة.

ويهدف المؤتمر إلى عرض التجارب الوطنية الناجحة في مجال تطبيقات الأطفال ومنصاتهم الرقمية، إضافة إلى مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من منظمة اليونسيف، ومتحدثين محليين من خبراء الطفولة، تتقدمهم الدكتورة هلا التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة، والمهندس فارس الصقعبي الوكيل المساعد للقدرات الرقمية والمحتوى في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرهم من المتحدثين.

وأشار رئيس مجلس النظار في مؤسسة إبراهيم العضيبي الخيرية عبدالرحمن بن إبراهيم العضيبي، إلى أن الهدف من المؤتمر ومن هاكاثون كيدزثون، هو إثراء المحتوى الرقمي الهادف الذي يتفاعل معه الطفل من خلال الاستعانة بالكفاءات التقنية والريادية من شباب المملكة، وتحفيزهم عبر الهاكاثون لتقديم أفكارهم ومنتجاتهم وتحويلها بالتعاون مع الجهات الاستشارية الراعية إلى مشاريع تحمل طابع الاستدامة، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في الفضاء الرقمي، كالتنمر والابتزاز والتحرش والاختراق السيبراني.

وأشاد "العضيبي" بالجهود الحكومية التي تسعى جاهدة إلى حماية أطفال المملكة وتطوير مهاراتهم التقنية؛ سواءً من خلال المنصات المعدة لذلك، أو عبر برامج التوعية من خلال الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس شؤون الأسرة.

وتشير إحصاءات منظمة اليونسيف إلى أن ثلث أطفال العالم يستخدمون الإنترنت؛ بينما تبلغ النسبة في المملكة العربية السعودية حوالى ٧٠٪ للأطفال ما بين سن الخامسة إلى الرابعة عشر، حسب الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.